مقتل عنصر بالحرس الثوري الايراني باشتباكات قرب الحدود مع العراق

2019/07/27 | 09:45

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بغداد اليوم _ متابعة

أعلن الحرس الثوري الإيراني، السبت (27 تموز 2019)، مقتل احد عناصره باشتباكات على الحدود مع العراق.

ونقلت وكالة انباء "فارس"، عن قيادة الحرس الثوري قولها ان "دورية من الحرس اشتبكت مع عناصر مجموعة مناوئة للـ ( الثورة الايرانية ) في قضاء سرواباد في غرب البلاد".

واضافت إن "أحد عناصر الحرس الثوري جرح وتوفي في طريقه إلى المستشفى".

وتابعت ان "عدداً من المهاجمين قُتلوا وجرحوا"، مشيرة الى ان "الاشتباك اسفر عن تدمير كمية كبيرة من الاسلحة والذخائر التي كانت بحوزة الإرهابيين".

ولم يحدد الحرس الثوري عدد القتلى او ما اذا كان العناصر “المعادون للثورة” جزءًا من خلايا مسلحة أو جماعات كردية معارضة للحكومة الايرانية.

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