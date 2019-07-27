2019/07/27 | 09:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني نفذت النيابة العامة البحرينية صباح اليوم السبت حكم الإعدام بحق ثلاثة مدانين في قضايا متعلقة بالإرهاب وقتل إمام مسجد.وصرح المحامي العام المستشار أحمد الحمادي، بأنه “تم صباح اليوم السبت تنفيذ حكم الإعدام بحق ثلاثة من المدانين في قضيتين منفصلتين”.ووفق المحامي فإن “القضية الأولى تضمنت الانضمام إلى جماعة إرهابية، وارتكاب […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص البحرين تعدم ثلاثة عناصر من تنظيم “ارهابي” يضم عراقيين وايرانيين المركز الخبري الوطني.

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