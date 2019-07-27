الصقور تترقب قرعة دور الـ(32) لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال

2019/07/27 | 09:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – SPORT NOW تسحب اليوم السبت بتمام الساعة السابعة مساء، قرعة بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال 2019 / 2020، التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم ضمن مسابقاته للأندية العربية، حيث ستجرى مراسم القرعة في العاصمة المغربية لمنافسات دور الـ 32.وتترقب الجماهير العراقية بشكل عام، وعشاق الصقور بشكل خاص قرعة دور

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