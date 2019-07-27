مجهول يرتكب مجزرة في ميسان والضحية 3 أفراد من عائلة واحدة

2019/07/27 | 09:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مراسل /موازين نيوز/، السبت، بأن شخصا اقتحم منزلا في محافظة ميسان وقتل عائلة مؤلفة من ثلاثة افراد.

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