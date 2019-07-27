إلقاء القبض على 6 من مروجي المخدرات في واسط

2019/07/27 | 09:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة شرطة محافظة واسط، الجمعة، القاء القبض على ستة من مروجيّ المخدرات في المحافظة.

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