الكمارك:ضبط منظفات ومواد عشبية مخالفة في جمرك مطار النجف الأشرف

2019/07/27 | 09:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الهيئة العامة للجمارك اليوم السبت، عن ضبط منظفات وكريمات ومواد عشبية في مطار النجف الدولي حاول مسافر ادخالها بدون موافقات رسمية خلافا للضوابط والتعليمات النافذة. واكدت الهيئة في بيان وتلقته وكالة صدى , انها “اتخذت الأجراءات القانونية بحق المخالفات وفقا لقانونها النافذ رقم ٢٣لسنة ١٩٨٤المعدل”. يذكر ان الهيئة العامة للجمارك تعلن يوميا عن الكثير

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