اخماد حريق اندلع في ثلاثة محال لبيع الزيوت في البصرة

2019/07/27 | 09:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز / بغداد … أعلنت مديرية الدفاع المدني في البصرة، اليوم السبت، عن اخماد حريق اندلع في ثلاثة محال لبيع الزيوت نتيجة تماس كهربائي داخلي بقضاء الزبير. وذكرت المديرية في بيان تلقت / بدر نيوز/، نسخة منه، ان “فرقنا في مركز الزبير بمديرية دفاع مدني البصرة تمكنت من اخماد حادث حريق اندلع في ثلاثة […]

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