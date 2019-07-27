2019/07/27 | 09:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أهم العناوين الإخبارية العراقية والعربية والدولية في بانوراما اليوم الذي يعرض على قناة النعيم الفضائية: التعليم العالي تحدد الثاني من أيلول المقبل موعدا لامتحانات الدور الثاني.مكتب المرجع اليعقوبي دام ظله يتفقد الدورات الصيفية في الحمزة الشرقي.باحثون يربطون بين تناول المشروبات السكرية والإصابة بمرض السرطان.اكتشاف مقبرة جديدة في بادية السماوة تضم رفات عدد …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بانوراما اليوم 25 7 2019 النعيم نيوز.

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