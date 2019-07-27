2019/07/27 | 09:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني NNC قال النائب عن تحالف سائرون جاسم الحلفي، ان قانون الانتخابات المعدل ليس ديمقراطياً وهو “تشويه” لقانون سانت ليغو الاصلي.وأضاف الحلفي في حديث متلفز لـ”قناة الشرقية ” ان “قانون انتخابات مجالس المحافظات المعدل لا يعبر عن منهج ديمقراطي صحيح”.وكان مجلس النواب العراقي قد اقر الاسبوع الماضي قانون انتخابات مجالس […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحلفي: قانون الانتخابات المعدل شوه “الأصلي” وليس ديمقراطياً المركز الخبري الوطني.

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