2019/07/27 | 09:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الهيئة العامة للجمارك اليوم السبت، عن ضبط منظفات وكريمات ومواد عشبية في مطار النجف الدولي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضبط منظفات ومواد عشبية مخالفة في جمرك مطار النجف الأشرف ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضبط منظفات ومواد عشبية مخالفة في جمرك مطار النجف الأشرف ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).