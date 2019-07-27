العثور على الأسد (الملك الحقيقي) في كينيا

2019/07/27 | 09:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عثر في محمية ماساي مارا الطبيعية بكينيا على أسد بعين واحدة، وبندبة تشبه تماما الندبة الموجودة في وجه أهم شخصية شريرة في فيلم "الأسد الملك".

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