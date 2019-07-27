2019/07/27 | 09:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ناشد نواب كركوك عن قائمة الاتحاد الوطني الكردستاني، السبت، القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي بالتدخل الفوري ووضع حد للخروق الأمنية في قضاء داقوق، فيما دعوا الحكومة الاتحادية إلى إرسال لجان مختصة للتحقيق في هذه الخروق وإعلان النتائج بالسرعة الممكنة.

وقال النواب في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه: "نناشد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بالتدخل الفوري لوضع حد للخروق الأمنية في قضاء داقوق بمحافظة كركوك، لا سيما بعد حدوث ثلاثة خروق أمنية راح ضحيتها عدد من الشهداء والجرحى نتيجة أعمال إجرامية غير مسؤولة".

وأوضح البيان، أن "بعض قرى داقوق تعرضت لقصف بالهاونات أسفر عن استشهاد شخص وجرح ثلاثة آخرين، إضافة إلى قتل عائلة كاملة أسفر عن استشهاد ٩ اشخاص وجرح آخر، تلاها قتل ضابط يعمل ضمن صفوف القوات الأمنية".وأضاف البيان، أنه "في الوقت الذي ندين ونستنكر هكذا أعمال إجرامية نبدي استغرابنا من عدم التدخل وإجراء تحقيقات فورية وبالتالي فاننا نحمل الجهات الأمنية مسؤولية هذه الخروق والتقصير تجاه ما يحصل في داقوق من استهداف لحياة المواطنين".

وخُتم البيان بالقول: "نطالب الحكومة الاتحادية بإرسال لجان مختصة للتحقيق في هذه الخروق وإعلان النتائج بالسرعة الممكنة والعمل على الحد من هكذا أعمال لا تمت للإنسانية بصلة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نواب عن كركوك يناشدون عبد المهدي بوضع حد للخروق الأمنية في داقوق) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نواب عن كركوك يناشدون عبد المهدي بوضع حد للخروق الأمنية في داقوق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).