2019/07/27 | 10:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - بغداد

تنازلت احدى عشائر الانبار عن مبلغ دية ضابط لقي مصرعه بحادث سير في بابل.

واوضحت وثيقة ( محضر صلح وتراضي وتنازل ) حصلت بغداد اليوم على نسخة منها ان عشيرة الراشد الانبارية تنازلت عن مبلغ دية ابنها ( الرائد اياد اركم عفتان ) الذي لقي مصرعه بحادث دهس في بابل تسبب به شخص ينتمي الى عشيرة النواشي في ذي قار.

واوضح المحضر ان التنازل جاء اكراماً للسادات والشيوخ من عشائر الفرات الاوسط والجنوب الذين حلوا ضيوفاً على الانبار من اجل هذه القضية.

بغداد اليوم - بغداد

اوضح مصرف الرافدين ، السبت 27 تموز 2019، ان سلفة 25 مليون دينار لموظفي الدولة الموطنة رواتبهم لدى المصرف حصرا تكون بدون كفيل والتقديم عليها بواسطة بطاقة الماستر كارد .

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ان "سل

بغداد اليوم - ديالى

كشف النائب مضر الكروي، الجمعة (26 تموز 2019)، عن خطر حقيقي يهدد محافظة ديالى، فيما اشار الى أن فرق الدفاع المدني في حالة استنفار على مدار الساعة.

وقال الكروي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الاحزمة الخضراء في محيط مدن ديالى وم

بغداد اليوم - النجف

كشف مجلس محافظة النجف، اليوم الجمعة، عن "استغلال" أشخاص أجانب عنوان الحوزة العلمية واللباس الديني للتواجد في المحافظة بشكل غير قانوني وممارسة أعمال تجارية خاصة أو للاستجداء، فيما كشف عن مخاطبة مراجع الدين بهذا ال

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( اكراما لعشائر الجنوب.. عشيرة من الانبار تتنازل عن دية ضابط توفي بحادث دهس في بابل ( وثيقة )) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( اكراما لعشائر الجنوب.. عشيرة من الانبار تتنازل عن دية ضابط توفي بحادث دهس في بابل ( وثيقة )) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).