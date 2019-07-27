وزير الصحة يفتتح عددا من المشاريع الصحية في ديالى

2019/07/27 | 10:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفتتح وزير الصحة علاء العلوان / 5 / مشاريع صحية في محافظة ديالى اليوم .وقال فارس العزاوي ان وزير الصحة علاء العلوان وصل الى مدينة بعقوبة .مركز محافظة ديالى وافتتح خمسة مشاريع صحية أهمها وحدة الطوارئ في مستشفى بعقوبة التعليمي والبتول التعليمي وعدد من المختبرات الطبية المتطورة .واضاف ان العلوان أفتتح ايضا […]

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