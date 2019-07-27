2019/07/27 | 10:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة المنافذ الحدودية ، ضبط أربع برادات محملة “أدوية بشرية متنوعة” خارج الحرم الكمركي مخالفة للضوابط في منفذ أم قصر الشمالي في محافظة البصرة.وقالت الهيئة في بيان لها , ” تم ضبطها خارج الحرم الكمركي من قبل شعبة البحث والتحري وبناءً على معلومات من مكتب جهاز المخابرات المنفذ وبالتعاون مع مركز شرطة الميناء، …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ضبط برادات أدوية بشرية مخالفة رسمية في ميناء أم قصر النعيم نيوز.

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