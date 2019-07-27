2019/07/27 | 10:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- الاتجاه برس أصدر مصرف الرافدين، اليوم السبت، توضيحا بشأن سلفة 25 مليون دينار لموظفي الدولة.وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان حصلت عليه “الاتجاه برس”، إن “سلفة 25 مليون دينار تكون بالاعتماد على راتب الموظف على ان يغطي 50 بالمئة من راتبه الشهري القسط الشهري للسلفة”.ودعا البيان، موظفي الدولة إلى “زيارة فروع المصرف

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مصرف الرافدين يصدر توضيحا بشأن سلفة 25 مليون دينار لموظفي الدولة وكالة خطوة برس.

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