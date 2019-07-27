2019/07/27 | 10:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت امانة بغداد وقيادة عمليات بغداد اليوم السبت، المباشرة برفع الحواجز الكونكريتية وسط بغداد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (امانة بغداد: رفع الحواجز الكونكريتية في شارع وسط الكرادة) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (امانة بغداد: رفع الحواجز الكونكريتية في شارع وسط الكرادة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).