مطالبات بطرد زيدان بعد فضيحة الريال أمام أتلتيكو مدريد

2019/07/27 | 10:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في رد فعل عنيف على هزيمة ريال مدريد التاريخية أمام جاره أتلتيكو مدريد، طالب عدد من جماهير النادي الملكي برحيل المدير الفني زين الدين زيدان.

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