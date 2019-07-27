الحكمة تحدد دورها: لن ننتظر الحكومة 4 سنوات

2019/07/27 | 10:28

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بغداد/ سومر نيوز

أكد النائب عن كتلة الحكمة المعارضة سالم طحيمر، أن المعارضة هي أكبر مراقب للحكومة.

وقال طحيمر في حديث...

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