2019/07/27 | 10:28
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الحكمة تحدد دورها: لن ننتظر الحكومة 4 سنوات) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد/ سومر نيوز
أكد النائب عن كتلة الحكمة المعارضة سالم طحيمر، أن المعارضة هي أكبر مراقب للحكومة.
وقال طحيمر في حديث...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الحكمة تحدد دورها: لن ننتظر الحكومة 4 سنوات) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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