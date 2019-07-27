2019/07/27 | 10:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار سفير مملكة هولندا لدى جمهورية العراق والقنصل الهولندي في بغداد مستشفى الرشاد للإمراض العقلية والنفسية وكان في استقباله الدكتور عبد الغني سعدون الساعدي مدير عام صحة بغداد الرصافة واجرى جولة في المستشفى للاطلاع على واقع الخدمات الطبية والصحية والتأهيلية المقدمة في المستشفى واستمع من المدير العام الى الخدمات الطبية والصحية والفندقية مبينا ان الدائرة …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص سفير مملكة هولندا والقنصل في بغداد يزور مستشفى الرشاد التدريبي للأمراض النفسية والعقلية النعيم نيوز.

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