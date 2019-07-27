2019/07/27 | 10:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة/ خطوة برس أعلنت الهيئة العامة للمنافذ، اليوم السبت، ضبط أربع برادات محملة بأدوية بشرية مخالفة للضوابط في ميناء أم قصر الشمالي.وقالت الهيئة في بيان حصلت عليه “خطوة برس”، إنه ” تم ضبط أربع برادات محملة أدوية بشرية متنوعة خارج الحرم الجمركي مخالفة للضوابط في منفذ ام قصر الشمالي في محافظة البصرة”.وأضافت

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ضبط أربع برادات محملة بأدوية بشرية مخالفة للضوابط في ميناء أم قصر الشمالي وكالة خطوة برس.

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