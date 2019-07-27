2019/07/27 | 10:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نينوى- خطوة برس نفت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم السبت، التصريحات التي أوردها أحد النواب عن محافظة نينوى بشأن نقل عوائل داعش الإرهابي من مخيم الهول السوري إلى مخيمات نينوى.وقال وكيل الوزارة جاسم العطية في بيان حصلت عليه “خطوة برس”، إن “ما اورده أحد النواب بشأن استكمال اجراءات نقل العوائل من مخيم الهول السوري

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الهجرة تنفي نقل أسر الدواعش من مخيم الهول السوري إلى مخيمات نينوى وكالة خطوة برس.

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