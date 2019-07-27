امانة بغداد تعلن المباشرة بأفتتاح شارع حلويات الزيتون وسط الكرادة

2019/07/27 | 10:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز / بغداد … أعلنت امانة بغداد وقيادة عمليات بغداد , اليوم السبت ,المباشرة برفع الكتل الكونكريتية من شارع حلويات الزيتون وسط الكرادة.وذكرت الامانة في بيان تلقت وكالة /بدر نيوز/ انه “وبجهد مشترك ضم قيادة عمليات بغداد ومكتب امين بغداد والجهد الهندسي والآلي في الامانة تمت المباشرة برفع الكتل الكونكريتية من محيط الشارع […]

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