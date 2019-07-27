2019/07/27 | 10:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في رد فعل عنيف على هزيمة ريال مدريد التاريخية أمام جاره أتلتيكو مدريد، طالب عدد من جماهير النادي الملكي برحيل المدير الفني زين الدين زيدان.وتلقى ريال مدريد خسارة فاضحة على يد أتلتيكو بنتيجة 3-7، في مباراة ببطولة كأس الأبطال الودية التحضيرية بالولايات المتحدة، مما مثل صدمة للجماهير قبل بداية الموسم الجديد.وتركت الهزيمة الثقيلة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص جماهير ريال مدريد تطالب بطرد زيدان بعد فضيحة الريال أمام أتلتيكو مدريد وكالة صدى الاعلام للانباء.

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