الكمارك تضبط مواد مخالفة في مطار النجف

2019/07/27 | 10:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت الهيئة العامة للجمارك اليوم السبت، عن ضبط منظفات وكريمات

ومواد عشبية في مطار النجف الدولي حاول مسافر ادخالها بدون موافقات

رسمية خلافا للضوابط والتعليمات النافذة.

وأوضحت الهيئة في بيان ، أنها "اتخذت الأجراءات القانونية بحق

المخالفات وفقا لقانونها النافذ رقم ٢٣لسنة ١٩٨٤المعدل". يذكر ان الهيئة العامة للجمارك تعلن يوميا عن الكثير من

المخالفات التي تضبط في مراكزها الكمركية المنتشرة في المنافذ

الحدودية والمطارات حيث تمارس عملها في تنظيم عمليات الأستيراد

والتصدير.

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