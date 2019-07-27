2019/07/27 | 10:35

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وزير الخارجية العماني يصل إلى طهران للقاء المسؤولين الإيرانيين

السبت

27

تموز

2019 :

10:19 am

29

وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي يصل إلى طهران للقاء المسؤولين

الإيرانيين

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