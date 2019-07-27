عمليات بغداد تعلن عن رفع (518) كتلة كونكريتية خلال الاسبوع الماضي

2019/07/27 | 10:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة عمليات بغداد عن رفع (518) كتلة كونكريتية خلال الاسبوع الماضي.وذكر بيان لقيادة العمليات ” ان الجهد الهندسي في قيادة عمليات بغداد واصل رفع الكتل الكونكريتية، وفتح الطرق المغلقة في العاصمة بغداد ومحيطها، إذ بلغ مجموع ما تم رفعه خلال الاسبوع الماضي (518) كتلة كونكريتية”.

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