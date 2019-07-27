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مصرف الرافدين: سلفة 25 مليون دينار لموظفي الدولة ستكون "بدون كفيل"


مصرف الرافدين: سلفة 25 مليون دينار لموظفي الدولة ستكون
2019/07/27 | 10:37
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بواسطة بطاقة الماستر كارد

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