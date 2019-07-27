الرافدين يعلن عن سلفة 25 مليون دينار لموظفي الدولة بدون كفيل

2019/07/27 | 10:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مصرف الرافدين، اليوم السبت، أن سلفة 25 مليون دينار لموظفي الدولة الموطنة رواتبهم لدى المصرف حصراً تكون بدون كفيل والتقديم عليها بواسطة بطاقة الماستر كارد.وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان ، إن “سلفة 25 مليون دينار تكون بالاعتماد على راتب الموظف على أن يغطي 50 بالمئة من راتبه الشهري القسط الشهري للسلفة”.ودعا …

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