تصيب حازم تحسين بيك رسميا اميرا للإيزيديين في اقليم كوردستان والعالم

2019/07/27 | 10:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ جرت اليوم السبت مراسم تنصيب حازم تحسين بيك اميرا للايزيديين في اقليم كوردستان والعالم بشكل رسمي في معبد لالش.

وهذه هي المرة الاولى التي يتم فيها تنصيب اميرا جديدا للايزيديين منذ 75 عاما وبعد وفاة مير تحسين بيك.

وسيصدر مرسوم من رئاسة اقليم كوردستان في تعيين حازم تحسين بيك اميرا للايزيديين.

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