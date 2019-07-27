2019/07/27 | 10:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اشاد وزير الداخلية ياسين الياسري، السبت، بالتنسيق بين الحشد الشعبي والقوات الامنية لتحقيق الامن والاستقرار في البصرة.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى ان، آمر اللواء السابع في الحشد جابر الموسوي زار وزير الداخلية ياسين الياسري في مكتبه في بغداد.واضاف ان، الطرفين بحثا مجمل الملفات على الصعيد الامني حيث وصف وزير الداخلية

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير الداخلية الياسري يشيد بالتنسيق بين الحشد الشعبي والقوات الامنية في البصرة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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