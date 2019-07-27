الهجرة تنفي نقل اسر الدواعش من مخيم الهول السوري الى مخيمات نينوى

2019/07/27 | 10:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد

نفت وزارة الهجرة والمهجرين، صحة المعلومات التي أوردها أحد النواب عن محافظة نينوى حول نقل عوائل عصابات داعش الإرهابي من مخيم الهول

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