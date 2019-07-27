هذه الأصوات والروائح والإشارات تنذرك بخطر في سيارتك.. تعرف عليها

2019/07/27 | 10:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

توجد العديد من الروائح والأصوات التي تظهر داخل السيارات خلال فصل الصيف أثناء القيادة على الطرق، ولا يدرى قائد المركبة مدى خطورتها على

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