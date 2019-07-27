بدون كفيل .. سلفة الـ 25 مليون للموظفين الموطنة رواتبهم

2019/07/27 | 10:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مصرف الرافدين، السبت، أن سلفة الـ 25 مليون دينار لموظفي الدولة الموطنة رواتبهم بدون كفيل.وقال المصرف في بيان تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه، إن "سلفة الـ 25 مليون دينار لموظفي الدولة الموطنة رواتبهم لدى المصرف حصرا تكون بدون كفيل والتقديم عليها بواسطة بطاقة الماستر كارد".وأضاف المصرف، أن "السلفة تكون بالاعتماد على راتب الموظف على ان يغطي 50 بالمئة من راتبه الشهري القسط الشهري للسلفة"، داعيا موظفي الدولة الى "زيارة فروع المصرف حصرا والتقديم على السلفة".يشار الى أن مصرف الرافدين أعلن، في (25 تموز 2019)، عن زيادة مبلغ السلفة لموظفي الدولة الموطنة رواتبهم لدى المصرف الى 25 مليون دينار.

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