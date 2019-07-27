وزير الخارجية العُماني يوسف بن علوي يصل طهران في زيارة رسمية

2019/07/27 | 10:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية، أن" وزير الخارجية العماني وصل صباح اليوم، الى طهران في زيارة رسمية وسيلتقي خلالها نظيره الايراني، محمد جواد ظريف، حيث سيتم التباحث بشأن التوتر بين طهران ولندن والتطورات في الخليج الفارسي".يشار الى ان وزارة الخارجية العمانية اعلنت، الاثنين الماضي، انه" سيقوم ابن علوي الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية بزيارة إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية هذا اليوم السبت انتهى..م.م

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