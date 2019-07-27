استشهاد واصابة 6 يمنيين بقصف جوي للتحالف السعودي

2019/07/27 | 10:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واكد المصدر، ان" شهيد ا و5 جرحى من المواطنين بقصف مدفعي لتحالف العدوان السعودي على شارع موسى بمديرية الميناء في الحديدة".هذا وتستمر عمليات القصف العشوائي العدواني من قبل التحالف العربي بقيادة السعودية على مدن ومحافظات اليمن رغم وجود هدنه ووقف للعمليات العسكرية.انتهى..م.م

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