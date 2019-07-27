2019/07/27 | 10:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم السبت، رفع 518 كتلة كونكريتية خلال الاسبوع الماضي.وذكر بيان للقيادة وتلقته وكالة صدى، ان” الجهد الهندسي في قيادة عمليات بغداد واصل رفع الكتل الكونكريتية، وفتح الطرق المغلقة في العاصمة بغداد ومحيطها إذ بلغ مجموع ما تم رفعه خلال الاسبوع الماضي (518) كتلة كونكريتية”.هذا وتقوم عمليات بغداد ومنذ فترة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عمليات بغداد تعلن رفع 518 كتلة كونكريتية خلال اسبوع واحد وكالة صدى الاعلام للانباء.

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