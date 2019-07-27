السيد نصر الله:المقاومة كانت متكاملة وتعمل في أبعاد متعددة لذا انتصرت عام 2000

2019/07/27 | 10:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، أنّ “المقاومة كانت متكاملة وتعمل في أبعاد متعدّدة، وكلّ العاملين في كلّ أبعادها كانوا من المخلصين والصادقين، فاستطاعت بالتعاون مع بقيّة الفصائل بأن تصل إلى التحرير في عام 2000”.وقال الامينُ العامّ لحزب الله خلالَ الاحتفالِ الذي تقيمُه جمعيةُ مؤسسةِ جهادِ البناء في ذكرى تاسيسِها : أبارك

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