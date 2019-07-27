2019/07/27 | 10:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلنت أمانة بغداد، اليوم السبت، رفع الكتل الكونكريتية من محيد شارع الزيتون في الكرادة.وقالت الامانة في بيان حصلت عليه “خطوة برس”، إنه “بجهد مشترك ضم قيادة عمليات بغداد ومكتب امين بغداد والجهد الهندسي والآلي في الامانة تمت المباشرة برفع الكتل الكونكريتية من محيط الشارع المسمى شعبياً بشارع حلويات الزيتون ضمن المحلة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رفع الكتل الكونكريتية من محيط شارع “حلويات الزيتون” في الكرادة وكالة خطوة برس.

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