ملابس ذكية توصل أجهزتك الإلكترونية بالإنترنت

2019/07/27 | 10:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة..اكتسبت الأجهزة القابلة للارتداء، مثل الساعات الذكية وأجهزة الاستشعار التي تراقب معدل ضربات قلبك، شعبية كبيرة في السنوات الأخيرة، لكن يبدو أن الباحثين في سنغافورة يأخذون التكنولوجيا القابلة للارتداء إلى مستوى جديد تماما.ومع التقدم السريع في التكنولوجيا القابلة للارتداء، والتطور المتزايد للبيانات التي تنقلها، أصبحت الحاجة إلى وسيلة لتوصيل هذه الأجهزة بسلاسة […]

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