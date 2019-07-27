2019/07/27 | 11:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد :سومر نيوز

يبدأ رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي اليوم السبت، زيارة رسمية الى الكويت هي الثالثة له منذ توليه المن...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الحلبوسي يبدأ ثالث زيارة له الى الكويت منذ توليه منصبه) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الحلبوسي يبدأ ثالث زيارة له الى الكويت منذ توليه منصبه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).