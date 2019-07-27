الطاقة النيابية توجه سؤالاً لوزير الكهرباء وتستعد لاستجوابه بشأن

2019/07/27 | 11:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ سومر نيوز

أكد عضو لجنة النفط والطاقة النيابية، أمجد العقابي، اليوم السبت، أن لجنته سوف تستجوب وزير الكهرباء لؤي...

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