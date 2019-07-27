2019/07/27 | 11:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالوثيقة… مقترح بإلزام الوافد الى البصرة بإحضار قيد جنائي يثبت برائته

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة… مقترح بإلزام الوافد الى البصرة بإحضار قيد جنائي يثبت برائته وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة… مقترح بإلزام الوافد الى البصرة بإحضار قيد جنائي يثبت برائته) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة… مقترح بإلزام الوافد الى البصرة بإحضار قيد جنائي يثبت برائته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).