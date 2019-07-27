التعليم العالي: حادثة الدهس التي تعرض لها معتصمون من حملة الشهادات العليا امام مبنى الوزارة عرضي وليس متعمدا

2019/07/27 | 11:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ان حادثة الدهس التي تعرض لها عدد من المعتصمين من حملة الشهادات العليا المعتصمين امام مبنى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمطالبين بإيجاد درجات وظيفية لهم ، كان عرضيا وليس متعمدا “.وعبرت الوزارة في بيان عن بالغ اسفها لما اصاب بعض المعتصمين من حملة الشهادات العليا المطالبين بإيجاد […]

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