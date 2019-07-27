ترامب يهاتف جونسون: خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي يوفر فرصة لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين لندن وواشنطن

2019/07/27 | 11:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال متحدث باسم الحكومة البريطانية، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أجرى اتصالا هاتفيًا، مع رئيس الوزراء الجديد بوريس جونسون، وأعرب الطرفان عن “التزامهما بتقديم اتفاقية طموح للتجارة الحرة وبدء المفاوضات في أقرب وقت ممكن بعد مغادرة المملكة المتحدة للاتحاد الأوروبي”.وأضاف المتحدث، في بيان، أن ترامب وجونسون اتفقا على أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي […]

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