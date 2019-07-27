2019/07/27 | 11:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني كشف مصدر امني، عدم وجود عدد محدد للعرب المنضمين في صفوف قوات البيشمركة، فيما اشار احدهم الى ان العراق بصفوف هذه القوات سيصوتون لضم المناطق المتنازع عليها لكردستان.وقال المصدر ان “وزارة البيشمركة لا تعلن عن عدد العرب المنضوين ضمن قواتها، خصوصاً مع تصاعد أعدادهم في السنوات الأربع الأخيرة”، مبينا لنها […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص البيشمركة لاتعلن عن عدد العرب بصفوفها..واحدهم: سنصوت لضم المناطق المتنازعة لاربيل المركز الخبري الوطني.

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