2019/07/27 | 11:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شاهد بالصور اختتام عدد من الدورات التي اقامتها مديرية التوجيه العقائدي في مقر قيادة عمليات الحشد الشعبي في البصرة لمقاتلي اللوائين الخامس والأول بالحشد الشعبي.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص البصرة:مديرية التوجيه العقائدي تختم عددا من الدورات لمقاتلي اللوائين الأول والخامس وكالة صدى الاعلام للانباء.

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