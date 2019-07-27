شاهد .. السيد نصرالله : هدم منازل الفلسطينيين يأتي ضمن صفقة القرن

2019/07/27 | 11:06

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السيد نصرالله : هدم منازل الفلسطينيين يأتي ضمن صفقة القرن

السبت

27

تموز

2019 :

11:04 am

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أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في كلمة له بذكرى تأسيس

جمعية مؤسسة جهاد البناء أن عمليات الهدم الاسرائيلية لمنازل

الفلسطينيين في واد حمص بالضفة الغربية هو ضمن صفقة القرن وبدعم عربي

رسمي.

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