التعليم تصدر قرارا يخص المحاضرين

2019/07/27 | 11:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة التعليم العالي إعطاء الأولوية في التعيينات للمحاضرين

، مؤكداً إنه يمثل حلاً فاعلاً لسد الشواغر الحاصلة في الكوادر

التربوية.

واكدت الوزارة في بيان ،اليوم، على أهمية سد الشواغر الحاصلة في

الكوادر التربوية ، وذلك بالاسراع بتثبيت المحاضرين كأحد الحلول

الناجعة للارتقاء بالملف التربوي".وتابع ان "الجهود التي بذلت خلال السنوات السابقة والخدمات التي

قدمت من قبل المحاضرين التربويين تستدعي من قبلنا انصافهم على

خدماتهم ، وذلك من خلال توفير فرص حقيقة لتعيينهم ومكافاتهم على

جهودهم"، مشيرا إلى أن السنوات السابقة شهدت وضع ضوابط التعيين في

وزارة التربية بإعطاء الأولوية للمحاضرين وسعيه المستمر لشمول

الجميع بكافة الفرص المتاحة".و ثمن الدور الكبير للمحاضرين واسهامهم بدعم العملية التربوية في

جميع المحافظات ، واعداً إياهم بالوقوف إلى جنبهم، ومساندتهم وبذل

أقصى الجهود للمطالبة بحقوقهم المشروعة.

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