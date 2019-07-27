نائب: تهاون وزير المالية في قضية مستحقات بغداد من نفط الأقليم خيانة للوطن

2019/07/27 | 11:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداد قال النئب عن تحالف سائرون ان “التهاون والتسويف من قبل وزير المالية والنفط في استحصال مستحقات الحكومة المركزيه من بيع النفط من شمال العراق هي جريمة خيانة للوطن والقسم والدستور”.

ولفت الى ان “هذه القضية يجب أن لا تمر مرور الكرام او يتم التغطية عليها بالمجاملات السياسية والزيارات المتبادلة التي لا يعلن فحواها للشعب”،

مشيرا إلى أن “هذا امتحان للحكومة وعليها النجاح فيه او سيكون لنا كسائرون كلام آخر في حال الفشل في هذا الامتحان”.

وشدد على “تسليط الضوء على فشل وعدم وجود اي دور من قبل المفتش العام لوزارة النفط والمالية ومن يديرهم في هذه الازمة الحكومية الكبيرة”.

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